Politie vindt 50 kilo chocolade in auto

Agenten van de Landelijke eenheid hebben zaterdag een buitenlands voertuig gecontroleerd met een bijzondere hoeveelheid chocolade in de auto.



Het voertuig met drie inzittenden werd op de A2 ter hoogte van Heerlen langs de kant gezet voor controle. Agenten troffen grote koeltassen aan in de auto die gevuld waren met chocolade. Volgens de politie ging het om bijna 50 kilo.



Omdat de inzittenden geen duidelijke verklaring konden geven over de herkomst van de chocolade, zijn zij aangehouden. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het bruine lekkers.

