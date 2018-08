Man trekt de wereld rond met kartonnen verloofde

Iedereen drinkt weleens graag een glaasje rode wijn, maar de de liefde van de Amerikaanse Michael Jams Schneider gaat nog een stapje verder. De 44-jarige schrijver en fotograaf heeft zichzelf verloofd met een paar lege dozen rode wijn. Op Instagram post hij hilarische foto's van hem en zijn verloofde in typische koppelsituaties.De bal ging aan het rollen in 2015, toen hij na een zware periode uit elkaar ging met zijn vriendin en zich blauw ergerde aan alle perfecte Instagram-koppels. Daarop besloot hij zelf een partner te creëren met lege dozen wijn en zo de wereld rond te trekken. Onderweg nam hij komische koppelfoto's, die gretig gedeeld werden.Daarop besliste Franz om zijn relatie met zijn wijnbox-partner Michael naar een hoger niveau te tillen. Het paar is intussen verloofd. Franz ging tijdens een intieme ceremonie in de tuin door de knieën.Wie zich bezorgd afvraagt of Michael misschien een alcoholprobleem heeft, hoeft zich geen zorgen te maken. 'Ik ben niet verslaafd aan wijn, ik had toevallig gewoon veel lege wijndozen in de kelder staan', klinkt het. 'En daar heb ik dan maar iets productief mee gedaan, in plaats van ze gewoon weg te gooien.'