Britse vrouw loopt vleesetende soa op na vrijpartij

Een vrouw uit het Britse Southport heeft zich iets te hard laten gaan na een wilde vrijpartij. Ze hield er nadien een vleesetende seksueel overdraagbare aandoening aan over.



De geslachtsziekte komt normaal alleen voor op tropische gebieden, zoals Papoea-Nieuw-Guinea, en veroorzaakt zweren die zich verspreiden over de geslachtsdelen van een persoon. Daarna eet de soa het vlees van de geslachtsorganen weg.



De vrouw in kwestie was tussen de 15 en 25 jaar oud. De soa wordt verspreid door huid-op-huid contact tussen personen. Onbehandeld worden de geslachtsdelen vernietigd en ontstaat er permanente schade, littekens en verkleuringen.



Het Britse Institute for Sexual Health registreert jaarlijks wereldwijd slechts enkele tientallen van donovanose, zoals de ziekte wordt genoemd.



Het is niet duidelijk of de vrouw in kwestie blijvende complicaties heeft opgelopen. De meeste gevallen van mensen die deze soa hebben, zijn veroorzaakt door onbeschermde seks in de zogenaamde 'endemische' landen of gebieden waar geslachtsziekten veel voorkomen.

Reacties

28-08-2018 10:20:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.791

OTindex: 3.667

Waaruit denkt men de conclusie te kunnen trekken dat ze zich iets te hard heeft laten gaan en dat het een wilde vrijpartij was? Ze was onvoorzichtig door onbeschermd te vrijen, maar als het er daarbij rustig en ontspannen is toegegaan, was het resultaat niet anders geweest. En wat ze erna deed, maakt voor het resultaat ook niks uit.

28-08-2018 10:33:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.295

OTindex: 30.740

@venzje : Maar goed dat je dit even verduidelijkt. Vrouwen zouden zich nog veilig gaan wanen zolang ze maar doodstil blijven liggen tijdens de seks en dat moeten we niet hebben.

