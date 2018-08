Ravage in kabouterbos Voorthuizen

In het Kabouterbos in de bossen bij Voorthuizen zijn tientallen kabouters kapotgeslagen. Vrijwilligers van het kabouterbos in de gemeente Barneveld ontdekten de vernielingen gisterochtend. De vandalen hielden niet van half werk, want overal in het bos lagen stukken van de gipsen kabouters.De ravage is goed te zien in een Facebook-filmpje van de politie Voorthuizen, die zich afvraagt welke lol de daders hieraan beleefden. "Hebben de kabouters je misschien iets aangedaan? Hebben de kindjes die iedere keer weer genieten van hun bezoek aan het kabouterbos je iets aangedaan?", vraagt de politie in het bericht.Volgens Omroep Gelderland zijn de vrijwilligers van het kabouterbos ontdaan door de ravage. Ze zagen het bos als een plek waar iedereen spontaan een kabouter kon neerzetten en waar het altijd netjes was.De vrijwilligers van het kabouterbos kampten eerder al met tegenslag. In 2016 belandden veel kabouters in de kliko door toedoen van een overijverige boswachter. De vrijwilligers hadden toen geen toestemming gevraagd voor hun kabouters. Nu was die toestemming er wel.De politie vraagt getuigen zich te melden en roept mensen ook op om kabouters te doneren aan het kabouterbos in Voorthuizen.