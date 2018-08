Passagier met paard uit trein gezet

Een passagier van een trein in Oostenrijk is uit de trein verwijderd omdat hij was ingestapt met zijn paard.De man probeerde volgens de Oberösterreichischer nachrichten dit weekend met zijn paard Frieda op het station van Bad Mittendorf in te stappen. Hier mocht hij niet instappen. Bij de tweede poging lukte het wel, maar werd de man en zijn paard op het eerst volgende station er weer uitgezet.Volgens de richtlijnen van de Oostenrijkse vervoerder ÖBB mogen alleen kleine onschadelijke dieren met is de trein als zij in een gesloten en veilig kooi zitten. Honden moeten een muilkorf en aangelijnd zijn. Daarnaast moet er een kaartje gekocht worden voor de viervoeter. Hulphonden die zijn ingeschreven in de gehandicaptenpas mogen gratis mee reizen.