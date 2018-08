Nederlandse websites kapot door tikfoutje in Adblock Plus

Door een tikfoutje in de populaire adblocker Adblock Plus zien veel Nederlandse websites er vandaag 'kapot' uit: bezoekers stuiten op enkel een witte pagina met daarop wat tekst. De fout is inmiddels door het team van Adblock Plus hersteld.De tikfout komt door het per ongeluk toevoegen van de letter 'n' in één van de bronbestanden van Adblock Plus. Daardoor kunnen websites met de letter 'n' in het webadres - zeg maar vrijwel alle .nl-websites - hun design niet meer inladen. Belangrijke elementen van het website worden door Adblock Plus geblokkeerd. Zo zag de Volkskrant er vandaag bij Adblock Plus-gebruikers uit:Het team achter Adblock Plus laat weten dat er een oplossing wordt uitgerold die soortgelijke situaties in de toekomst moet voorkomen. Je kunt zelf actie ondernemen door de zogeheten easylist uit te schakelen in Adblock Plus > Opties > Geavanceerd of daar up te daten door op het update-icoontje te drukken.Adblock Plus is met meer dan honderd miljoen gebruikers de populairste adblocker. Opvallend genoeg toont de adblocker standaard toch advertenties: zogenaamde 'niet-opdringerige advertenties'. Dat zijn advertenties die het web volgens Adblock Plus niet lelijker maken.In werkelijkheid betalen techreuzen als Google en Microsoft grof geld aan Adblock Plus dat gebruikers van de browserplugin toch hun advertenties zien.