Man valt in bodemloze put die kunstwerk blijkt te zijn

De Indische kunstenaar Anish Kapoor heeft met zijn kunstwerk een slachtoffer gemaakt. Een Italiaanse man is een bodemloze put van 2,5 meter diep gevallen. Nadien bleek het om het werk 'Descent into Limbo' te gaan.De Italiaanse man bezocht een tijdje geleden in Porto het museum voor moderne kunsten. Alleen geloofde de toerist niet dat het kunstwerk van Anish Kapoor wel degelijk een put van 2,5 meter diep was. Door te werken met zwart pigment creëerde de artiest een illusie van een bodemloze put. De Italiaan dacht echter dat het gewoon een zwarte vlek op de vloer was. Na de val werd zijn ongelijk op pijnlijke wijze dus duidelijk. De zestiger mocht een dag na zijn gênant vertoon, het ziekenhuis alweer verlaten.