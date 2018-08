Gevaarlijke haan van Wijkse toren getakeld

WIJK BIJ DUURSTEDE - In Wijk bij Duurstede is vanochtend de haan van de Johannes de Doperkerk getild. Dat gebeurde met twee hoogwerkers. De haan stond scheef op de toren en dreigde bij een stevige wind naar beneden te vallen."Tijdens een storm een paar maanden geleden zag een omwonende dat de haan echt stond te wiebelen", vertelt kerkbeheerder Menze de Graaf. "Dat is gevaarlijk en omdat de haan toch gerestaureerd moest worden hebben we hem er met hulp van een gespecialiseerd bedrijf afgetakeld. Dat is gelukkig goed gegaan!"De kerkhaan, gemaakt van gietijzer en bladgoud, is een behoorlijk gevaarte en weegt veel. Vooral het frame waarmee de haan op de toren vast zat was door roest in slechte staat. "We hebben met een beetje beleid de haan voorzichtig losgetikt", legt uitvoerder Ton Wagensveld uit. "En daarna hebben we em heel voorzichtig laten zakken."De haan wordt nu opgeknapt en daarna weer teruggeplaatst op de toren. De kerk gaat geld inzamelen om dat te kunnen financieren. De kerkgangers hopen dat met kerst de kerkhaan weer op de toren staat te pronken.