Automobilist rijgt bekeuringen aaneen in Zeist

ZEIST - Een bestuurder in Zeist heeft drie bekeuringen gekregen en is zijn rijbewijs kwijt. Hij had onder meer zijn 3 maanden oude baby niet goed vastgezet.



De automobilist viel op door een defecte koplamp, meldt de politie Zeist op Instagram. Daarnaast slingerde hij, veroorzaakte bijna een aanrijding en reed hij 30 waar 80 kilometer per uur toegestaan was. Uit onderzoek bleek dat de auto niet verzekerd en gekeurd was.



"De bestuurder verklaarde dat hij een black-out had en dat het allemaal geen probleem is", aldus de politie. "Wij vonden echter van wel."



De moeder zat ook zonder gordel in de auto. Zij is samen met de baby veilig thuis gebracht. De onzorgvuldige vader moest verder lopen. De politie heeft een zorgmelding gemaakt voor het kind.

Reacties

25-08-2018 20:09:10 stora

De meeste agenten bekeuren niet omdat ze in staking zijn. Maar als je het te bont maakt dan zal elke agent een bon schrijven.

25-08-2018 20:41:40 Mamsie

Quote:

en reed hij 30 waar 80 kilometer per uur toegestaan was.



Is dat dan erger dan andersom? Is dat dan erger dan andersom?

25-08-2018 20:51:28 allone

Quote:

Zij is samen met de baby veilig thuis gebracht. De onzorgvuldige vader moest verder lopen. was er geen plaats in de auto?

: volgens mij niet, gebeurt wel vaker, al is het irritant was er geen plaats in de auto? @Mamsie : volgens mij niet, gebeurt wel vaker, al is het irritant

25-08-2018 20:53:03 stora

@Mamsie , met die file's op maandagmorgen zie je dat overal in het land

