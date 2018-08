Vader naar rechter nadat zoon zakt voor eindexamen

MAARSSEN - Hoe ver ga je voor je zoon die op 1 punt zakte voor zijn eindexamen. Sommige mensen vrij ver, want vandaag dient een kort geding van een boze vader bij de rechtbank in Utrecht.



Zijn zoon Ruben deed eindexamen op de Rientjes Mavo in Maarssen. Bij een herexamen kwam hij 1 punt tekort. Volgens de rector van de school heeft de vader sindsdien alles op alles gezet om de jongen toch aan zijn diploma te helpen.



Rector Rob van Oevelen: "Eerst heeft zijn vader van zijn inzagerecht gebruik gemaakt en vijf examens ingezien. Toen was hij van mening dat Ruben bij een bepaalde vraag een extra punt verdiende. Dit is vervolgens nog een keer langs de eerste corrector gegaan. Die was het niet eens met de vader. Ook is er nog contact geweest met de onderwijsinspectie."



De school bleef dus bij het oordeel dat Ruben niet dit extra punt zou moeten krijgen voor het examen en nog een jaartje op de school moet blijven. Vandaag gaat een rechter zich over de kwestie buigen.



Wat de zoon van de actie van zijn vader vindt, is niet bekend.

Reacties

23-08-2018 22:07:18 Mamsie









Tjongejonge waar moet het heen als de ouders de examens gaan beoordelen in plaats van de mensen die daarvoor bevoegd zijn.



23-08-2018 22:41:08 Beesie









@Mamsie : Mijn jongste zoon is leraar en hij maakte het volgende mee: De leerling in kwestie had te weinig uren op school doorgebracht om zijn examen te mogen doen..Hij had dus te veel gespijbeld. Toen mijn zoon daarop de vader van de leerling belde, om hem erop te wijzen dat zijn zoon de rest van het jaar wel degelijk iedere dag op school hoorde te zijn omdat hij anders niet op examen kon was de reactie van pa: Nou, dan ga ik mijn advocaat maar eens bellen! Mijn zoon had zoiets van : What the f*ck?? Hij had echt een normale reactie verwacht van: Okee, we gaan ervoor zorgen dat onze zoon iedere dag op school komt, bedankt voor het telefoontje, we wisten daar niks van, maar goed dat U ons belde...Een reactie die je normaal gesproken bij iedere ouder tegenkomt..

24-08-2018 00:21:12 SamuiAxe









@Beesie : Hoe is dat afgelopen? Wie heeft bakzeil gehaald, de school, of de vader? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar..

24-08-2018 00:21:50 SamuiAxe









@Mamsie : Wellicht zit pa ook in het onderwijs en weet hij de hoed van de rand? Dat weten wij namelijk niet..

