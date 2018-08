Vluchtende dief veroorzaakte grote treinstoring

Een winkeldief die in een vluchtpoging de Schipholtunnel inrende, is mede oorzaak van de grote storing die het treinverkeer rond de stad plat legde.



Volgens ProRail werd het treinverkeer rond de Schipholtunnel stilgelegd door de vluchtende dief. Het automatische systeem dat het treinverkeer in de tunnel regelt, was juist bezig een trein een aankomstspoor toe te wijzen, toen er handmatig ook iets werd doorgevoerd voor dezelfde trein. Het systeem sloeg vervolgens op tilt.



'Er moest worden overgeschakeld op deelsystemen, waardoor de drukke en ingewikkelde treindienst rond Amsterdam en Schiphol alleen nog met de hand kon worden geregeld', schrijft ProRail.



Ongeveer 52.000 mensen werden getroffen door de treinstoring die de hele avond voortduurde. Vandaag hebben al 1500 mensen hun geld teruggevraagd bij de NS omdat zij meer dan een uur vertraging hadden.



ProRail heeft de het softwaresysteem vandaag meteen aangepast, zodat een dergelijke storing in de toekomst niet meer kan ontstaan.

