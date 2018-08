Emmer bedrijf geeft alle veertig personeelsleden een defibrillator cadeau

Alle veertig personeelsleden van Cumapol in Emmen en moederbedrijf DuFor in Zevenaar krijgen van de directie een defibrillator. Dat is ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het bedrijf.



Het personeel in Emmen krijgt maandag, als het terugkeert van vakantie, de AED’s aangeboden. Elke AED kost het bedrijf zo’n 1000 euro, erkent Van Kempen. Cumapol begon acht jaar geleden in Emmen uit de as van het failliete Wellman.



Goedemorgen meneer Van Kempen, wat een bijzonder cadeau!



,,Ja, we bestaan als groep bedrijven tien en jaar en mijn compagnon en ik vonden dat we iets voor het personeel moesten doen.’’



Normaal gaan die op reis...



,,Dat doen we óók hoor, op 1 september gaan we met z’n allen naar Burgers Zoo en later op de dag vanuit vliegveld Hoogeveen over het bedrijf in Emmen vliegen. Maar we willen ook iets anders en werden daarbij getriggerd door de man die de bhv’ers van ons personeel een training gaf met defibrillatoren. Hij legde zo gepassioneerd het belang uit van tijdswinst bij een hartstilstand.’’



Kost ook wat toch, zo’n aed?



,,Ja, zo’n duizend euro per stuk en dan kregen we nog korting ook vanwege de grote hoeveelheid. Maar het gaat goed met ons bedrijf en daar wilden we graag de portemonnee voor trekken.’’



Ik had nog nooit van uw bedrijf gehoord.



,,We zijn tien jaar geleden als DuFor in Zevenaar begonnen met het ontwikkelen en produceren van polyester granulaat voor de kunststofindustrie. In 2010 namen we het failliete Wellman op het Emmtec-terrein in Emmen over. Dat onderdeel heet nu Cumapol. In Emmen hebben we zo’n 15 man op de productie, de kantoren zijn nog steeds in Zevenaar.



Hoe reageerde het personeel?



,,Sommigen hadden wel zoiets van, huh, wat is dit nou, maar iedereen ziet er de toegevoegde waarde wel van in en sommigen waren bijna ontroerd. Ze mogen zelf beslissen waar de AED wordt opgehangen, desnoods bij de sportclub, maar we raden aan om het gewoon thuis te doen. Daar ben je nu eenmaal de meeste tijd. Inmiddels is iedereen heel enthousiast. Er zijn er bij, die zeiden, we zetten het in de buurtapp, zodat de buurt er iets aan heeft.’’



Nogmaals, het is natuurlijk ook wel een bijzonder cadeau.



,,Ja, het is het cadeau waarvan je hoopt dat niemand het ooit hoeft te gebruiken.’’

Reacties

25-08-2018 13:23:02 stora

Oudgediende



Ik vind het een apart kado.

Maar je zal hem ooit maar nodig hebben. Of 1 van de buren dan ben je maar wat blij dat er 1 heel dicht in de buurt is en dan waardeer je het kado over vele jaren ineens veel meer.

25-08-2018 13:39:48 Emmo

Stamgast



Beter lijkt mij een proefmodel ergens neerleggen en dan eens per jaar even laten zien hoe het ook weer werkt. @stora : Het enige wat ik als nadeel kan bedenken is dat ze, eenvoudig te bedienen als ze zijn, toch door onbekendheid verkeerd gebruikt kunnen worden. En dan heb je er nog niets aan.Beter lijkt mij een proefmodel ergens neerleggen en dan eens per jaar even laten zien hoe het ook weer werkt.

