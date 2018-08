Politie plukt opvallende wietkweker van straat

Het leek een wietkweker gisteren een goed idee om zijn planten per auto te vervoeren door de gemeente Steenwijkerland (Overijssel). Helaas voor hem dacht de politie daar anders over."We maken wel eens gekke dingen mee, maar om je hennep nou op een fietsendrager over de openbare weg te vervoeren...", schrijft de politie. Die deelde een foto van het bijzondere vervoer op haar Facebookpagina.De planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. In Nederland is weliswaar sprake van een gedoogbeleid betreffende drugs, wietplanten zijn wel degelijk verboden, zegt de politie Steenwijkerland.