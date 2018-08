Uitzonderlijk transport stilgelegd omdat lading dreigt te vallen

In Geertruidenberg is een uitzonderlijk transport stilgelegd. Volgens de politie bestaat het gevaar dat de lading van de oplegger valt.De oplegger vervoert een grote metalen opslagtank. Omstanders zeggen tegen Omroep Brabant dat er tijdens het rijden een knik in de tank gekomen is. Als de bestuurder van de oplegger verder rijdt, kan de knik groter worden en kantelt het hele gevaarte. De truck is daarom stilgezet bij een kruispunt en mag niet meer verder.Uit voorzorg is de weg afgezet door de politie. Verkeersregelaars laten het verkeer omrijden. Volgens de politie wordt in overleg met de vervoerder en de opdrachtgever van het transport gezocht naar een oplossing. De gemeente Geertruidenberg verwacht dat de problemen tot vanavond zullen duren.