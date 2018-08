Standbeeld van man blijkt na zeven jaar fout te zijn

In een standbeeld in de Russische stad Sint-Petersburg is na zeven jaar een grote fout ontdekt. Het kunstwerk zou een Franse architect moeten uitbeelden, maar het heeft verdacht veel weg van een Schotse wetenschapper. Volgens de kunstenaar ligt de fout bij Wikipedia.In de Russische grootstad Sint-Petersburg staat een kunstwerk dat bestaat uit zes standbeelden die aan een tafel zitten. De zes figuren zouden allemaal architecten moeten zijn die het noordelijk deel van het land van koninklijke pracht hebben voorzien. Maar er is een probleem met het beeld van de Fransman Jean-François Thomas de Thomon. Het is namelijk hem niet.Het beeld vertoont verdacht veel fysieke gelijkenis met Thomas Thomson, een Schotse wetenschapper. De vergissing werd voor het eerst opgemerkt door het Russisch museum voor Architectuur en werd daarna opgepikt door de lokale krant Fontanka. Die spoorde de Alexander Taratynov, de maker van het werk, op en vroeg hem voor een verklaring. Verrassend genoeg wees hij met de vinger naar het internet, en meer specifiek Wikipedia.Taratynov geeft aan de krant toe dat er voor de standbeelden geen contact opgenomen is met historici. Al het research werd via het internet verricht. Daar werd ook gezocht naar afbeeldingen die de kunstenaar kon gebruiken om de mannen te recreëren. De vergissing ontstond toen de beeldhouwer op Wikipedia de Franse architect opzocht. Hij claimt dat op de pagina van de man verkeerdelijk een foto stond van de Schotse wetenschapper. Buiten een gelijkaardige naam hebben ze niets gemeen, maar niemand merkte de fout op.De vraag is nu wat er met het standbeeld moet gebeuren. Taratynov diende zich aan al om een nieuwe versie te maken van zijn ‘Jean-François Thomas de Thomon’, maar een beslissing hangt waarschijnlijk af van Gazprom. Het gasbedrijf was de opdrachtgever van het kunstwerk, maar antwoordde niet op de vragen van de krant. Ook de stad zelf weerhield zich van commentaar.