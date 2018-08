Dode schapen uitgedeeld in Schiedam op openbare weg

In Schiedam worden nu op de openbare weg dode schapen vanuit een ongekoelde vrachtwagen in auto's geladen.Navraag bij de gemeente Schiedam leert dat er een vergunning voor is afgegeven. De dieren worden door moslims in de kofferbak van auto's geladen vanwege het offerfeest.