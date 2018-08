Rouwende kat bij overleden hond

De eigenaar van een overleden hond in Den Helder had de dierenambulancedienst ingeschakeld om zijn hond op te komen ophalen. Toen het dierenambulancepersoneel ter plaatse kwam troffen ze niet alleen het rouwende baasje aan, maar ook een kat.Kate en bijrijder Caroline kwamen bij een eigenaar die wilde dat haar geliefde hond naar het crematorium gebracht werd. Bij de hond zagen wij de kat zitten. Deze zat naar de hond te kijken. Het was duidelijk een afscheid. Kate zei, "Laat haar maar, wij doen eerst de administratie. Zij is verdrietig."Minstens 10 tot 15 minuten zat de kat zo. Vervolgens rolde ze zich op naast de hond met een duidelijke boodschap van steun en loyaliteit. "Ik ben veel tegengekomen op het gebied van rouwende dieren, maar deze bracht tranen in mijn ogen", aldus Kate. Er zijn geen andere woorden voor: alleen "Love Story"