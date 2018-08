Poes met zes kittens gedumpt bij tankstation

Bij de Dierenambulance kunnen ze het nog maar moeilijk geloven: bij een tankstation in Mijdrecht werd maandagmorgen een moederpoes met haar zes jongen gevonden. De dieren zijn daar hoogstwaarschijnlijk gedumpt.Maandagmorgen vroeg zagen vrachtwagenchauffeurs bij een tankstation in Mijdrecht ineens iets bewegen: naast de pomp stond een kistje met een moederpoes en zes kittens. "De mannen hebben de dieren meteen naar ons toegebracht, omdat het asiel nog dicht was", zegt Margje De Jong, directeur van de Dierenambulance Amsterdam, tegen Editie NL.De kittens, die naar schatting drie weken oud zijn, waren behoorlijk hongerig, maar verder helemaal gezond. "We hebben ze meteen bijgevoed en ze reageerden normaal op het eten", zegt De Jong. "Ze leken het natte voer heel gewoon te vinden en daarom gaan we er vanuit dat ze gedumpt zijn. Ook het keurige kistje waar ze in zaten doet vermoeden dat ze een baasje hadden."Waar de zeven katten vandaan komen en wie de eigenaar is, dat durft De Jong niet te zeggen. "Wie dit ook heeft gedaan, ik vind dit onbegrijpelijk. Als je niet voor kittens kunt zorgen, neem dan contact op met het asiel. Het dumpen van dieren is een hele slechte keuze."De kittens zouden volgens de directeur heel veel stress hebben gevoeld langs de snelweg. "Het zijn baby's. Ze staan buiten, met het geluid van auto's en vrachtwagens om zich heen. Dat is een vreselijke ervaring."Op dit moment is het asiel op zoek naar een pleeggezin, waar de kittens kunnen groeien en gewend kunnen raken aan een normaal huis.Als de kittens tien weken oud zijn, worden ze ter adoptie aangeboden. Iedereen die één of meerdere kittens wil adopteren, kan zich aanmelden op de website van het dierenasiel.