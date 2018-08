Hek voor voordeur beschermt bejaarde man tegen overvallen

Belofte maakt schuld. Dus heeft de 86-jarige Jan van der Ent een hek voor de deur van zijn woning in Rotterdam-Centrum. Dat moet hem beschermen tegen nieuwe overvallen.In mei werd hij voor de derde keer in korte tijd thuis overvallen. Een tandartsenpraktijk en en een hotel in de buurt besloten daarna om een hek aan te schaffen.''We zijn door die overvallen heel erg geschrokken'', zegt Jan, de zoon van het slachtoffer. ''Met het hek zijn we heel blij, maar het is toch ook heel erg dat dit nodig is.''Wie Jan senior wil bezoeken kan nog altijd door het hek aanbellen. Daarna neemt hij de tijd om zijn visite te bekijken. Je weet immers maar nooit...