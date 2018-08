Zeven millennials op tien denken dat glutenvrij gezonder is

Zo'n 67% van de millenials gelooft dat glutenvrij eten gezonder is, terwijl dat alleen maar geldt voor mensen met een glutenallergie. Dat blijkt uit een rondvraag van Weiss & Paarz, een Amerikaans advocatenkantoor dat zich specialiseert in medische dossiers. Iets meer dan zes op de tien jongeren denkt ook ten onrechte dat nat haar voor een verkoudheid zorgt.



Je weet meer dan je denkt, maar er is nog ongelooflijk veel meer dat je niet weet. Zoals het feit dat glutenvrij eten niet per se gezonder is. Nochtans is dat wat 67% van de millenials veronderstellen, ontdekte het advocatenkantoor Weiss & Paarz na een rondvraag. Zij legden de jongeren enkele medische mythes voor en achteraf bleek dat ze vaak niet over de juiste informatie beschikten.



Zo denkt iets meer dan zes op de tien millennials dat cholesterol per definitie slecht is voor je lichaam. Dat is niet correct, want het is de verhouding tussen de goede cholesterol (met een hoge dichtheid) en de slechte (met een lage dichtheid) die het effect op je lichaam bepaalt. Ook dacht 63% van de bevraagden dat nat haar voor een verkoudheid zorgt, terwijl ons eigen gedrag in koud weer daar net de reden voor is. We hokken in de winter samen in ge-airconditioneerde ruimtes waar de bacteriƫn en bacillen makkelijk kunnen verspreiden.



De bewering dat snacks eten vlak voor je gaat slapen je dik maken, is nog zo'n bewering die veel mensen ten onrechte geloven. Meer dan 80% van de millennials dacht dat het waar was. Eigenlijk maakt het niet uit wat je wanneer eet. Zolang je voor gezonde maaltijden kiest en je maximale calorie-inname niet overschrijdt.

Men hoort dat van anderen en gaan de onzin dan ook vanzelf verkondigen als waar.

En hoe vaker je het hoort , hoe meer je gaat denken dat de onzin echt waar is. En als iemand dan zegt dat het een broodje aap verhaal is, dan wordt diegene uitgelachen.

Het rare is, iedereen heeft een mobiel en men zou het zo kunnen googlen of iets wel of niet klopt.



waarschijnlijk hebben ze dit als kind al gehoord

Ik bedoel, "millenials" betekent niets meer of minder dan "de domme generatie na ons". Verder heeft dat woord geen enkele betekenis.



Als ze daarmee al een artikel beginnen weet je direct dat het niet serieus te nemen is.

Is denk de volgende stap in mensen in hokjes indelen. @Kooldioxide , dat zat ik ook net te bedenken. Ineens hoor je over milleniums en daarna heten ze weer anders.Is denk de volgende stap in mensen in hokjes indelen.

We hebben deze discussie hier al eens eerder gevoerd, toen was het: Zijn superfoods nou echt wel zo gezond? Als je gewoon gezond bent doet glutenvrije voeding niks met je. Ook superfoods zijn een hype, je kunt quinoa en gojabessen knagen tot je een ons weegt, maar ze voegen niks toe aan je gezondheid. Hooguit aan de gezondheid van je portemonnee en dat is dan in de slechte zin. Gewoon normaal eten als je gewoon gezond bent. Verse groenten, een stukje vlees of vis en wat pasta, rijst of aardappeltjes..niks mis mee! Niet te veel uit pakjes, zakjes en blikjes..Zelf een soepje in elkaar flansen kost echt niet zoveel tijd. Pakjes, zakjes en blikjes of kant en klaar maaltijden bevatten meestal veel te veel zout en suiker! Mijn man is diabeet en toevallig was afgelopen donderdag zijn diabetesverpleegkundige hier. Zij had een boek met voorbeelden van gezonde maaltijden. dat was echt een eye-opener voor ons. Ze liet het verschil zien in suikers tussen de meest voorkomende blikken soep, om maar een voorbeeld te noemen. In Struijk tomatensoep zitten per kop soep maar liefst 10 klontjes suiker, omgerekend in koolhydraten! En dan smaakt die soep nog eens niet zoet! Kun je nagaan wat er nog meer aan troep in zit. Ik heb besloten om geen bliksoep meer te eten, nooit meer! Nou vonden we spul van Struijk toch al niet te vreten, maar dat terzijde..



klik hier veel mensen geloven alles wat ze wordt aangepraat

