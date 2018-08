Britse blogster verorbert kebab van drie kilo

Blogster Kate Ovens heeft al vaker laten zien dat ze veel kan eten, maar haar laatste stunt tart alle verbeelding. De jonge vrouw gaat viraal met een video waarin ze een kebab van maar liefst drie kilogram naar binnen speelt.De sociale mediakanalen van Kate Ovens staan vol met video's waarin de Britse vrouw grote maaltijden naar binnen werkt. Zo at ze eerder al een steak van twee kilogram en ook eens vijftig chicken wings. Deze kebab had de grootte van acht normale kebabs en telde ongeveer 8.000 calorie├źn. Voor de stunt had ze maar een uur nodig.