Duitsland dreigt met tekort aan bierflesjes te kampen

De bierconsumptie in Duitsland ligt door de warmte zo hoog dat verschillende brouwerijen bijna meer flesjes meer hebben. Het buurland zet zwaar in op de recyclage van de glazen flesjes, maar mensen brengen ze niet snel genoeg terug, waardoor sommige merken niet meer kunnen leveren.



Reycleren, recycleren, wie zijn best doet zal … sneller weer bier kunnen drinken. Dat is het liedje dat ze momenteel in Duitsland zingen. Daar kampt de biersector met een tekort glazen flesjes. De redenen daarvoor: de warmte, luiheid en doorgedreven marketing.



Net zoals in ons land is het al weken heel warm in Duitsland. Samen met de temperatuur steeg ook de consumptie van bier in die periode. De brouwerijen deden dus goede zaken, maar zagen ook meer flesjes over de toonbank gaan dan gewoonlijk. Aangezien het buurland de meeste flesjes recycleert, moeten de bedrijven hopen dat ze snel weer binnengebracht worden, maar dat blijkt niet te gebeuren. De flesje stapelen zich op aan de achterkant van de Duitse huizen, terwijl de opslagplaatsen van de brouwerijen akelig leeg aanvoelen.



Eigen logo en geen ‘marginaal’ blik

Een andere reden voor het tekort is het specifiek en uniek imago dat elk bier wil hebben. Daar hoort tegenwoordig ook een eigen logo en vooral een eigen flesje bij. Vroeger gebruikten heel wat brouwerijen dezelfde vorm, maar vandaag de dag zijn die heel verschillend, waardoor de bedrijven niet bij hun collega’s wat flesjes kunnen gaan lenen.



Een oplossing zou zijn om naar blikjes bier over te schakelen, al ligt dat in Duitsland gevoelig. Experts stellen dat bier in blik langer goed blijft omdat het afgeschermd is van licht en lucht, maar in het land van de Rijn heeft bier in blik een marginaal en goedkoop imago. Slechts 7% van de markt wordt in metaal verkocht.

Reacties

20-08-2018 19:15:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.378

OTindex: 19.201

Ik heb dat gehad in Rusland, in Novorossiisk aan de Zwarte Zee. Uit nood zijn we toen maar over gestapt op de plaatselijk champagne. Toen dertig roebel de fles, met veertien roebel voor de dollar....



Laatste edit 20-08-2018 19:16

21-08-2018 06:09:41 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 4.569

OTindex: 830

Ik zie het probleem niet zo, dan drink je toch geen bier? <Duikt weg!>

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: