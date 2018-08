Microsoft ontwikkelt robot die blikje drinken kan opendoen

Een receptionist die nooit te laat is? Microsoft heeft er een voor je in de aanbieding. Of beter: ze hebben er een voor je ontwikkeld. De receptiebot blijkt echter ook goed in een een paar andere klusjes.



De receptionistenassistent is namelijk ook een handige harry als het gaat om drinken uit de koelkast te halen en blikjes te openen. Ideaal dus ook om in huis te hebben als jij eens languit op de bank wil zitten.



Met de Receptionist Assistant Robot wil Microsoft laten zien dat veel makkelijke taken van bijvoorbeeld een receptionist overgenomen kunnen worden door een robot. Dit zonder dat de receptionist de leiding verliest of wordt vervangen. De robot zou vooral handig zijn voor het brengen van objecten van de ene naar de andere plaats in het gebouw.



In de demonstratie van Microsoft is echter ook te zien dat de robot een koelkast openmaakt en er een blikje frisdrank uit pakt. De software in de robot schat via simulaties in wat het effect van een bepaalde beweging zal zijn en als een beweging naar zijn smaak is, stuurt hij die door naar de robot. Het werkt eigenlijk net als je eigen hersenen die bepalen wat je armen doen.



Het enige nadeel is dat er op dit moment bij Microsoft niet gewerkt wordt aan producten die snel op de markt moeten verschijnen. De robot verschijnt dus nog niet onmiddellijk op de werkvloer. Voorlopig zal je dus nog even zelf je drankje uit de koelkast moeten halen.

Reacties

23-08-2018 17:32:59 Heusdenaar









Quote:

Voorlopig zal je dus nog even zelf je drankje uit de koelkast moeten halen



Alsof dat de zwaarste dagtaak is op het werkvloer ik haal bijna altijd mijn blikje drinken of mijn koffie/thee Alsof dat de zwaarste dagtaak is op het werkvloer ik haal bijna altijd mijn blikje drinken of mijn koffie/thee

23-08-2018 17:35:51 stora









Het lijkt me een ideale uitvinding voor de alcolisten

23-08-2018 17:51:00 stora











Ik drink altijd uit een glas. @Beesie , een hol drinkenIk drink altijd uit een glas.

23-08-2018 17:59:16 GroteMop1983









Quote:

ook een handige harry

geen klunzige Kees? geen klunzige Kees?

