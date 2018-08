Moslimpaar weigert handdruk en mag daardoor niet Zwitsers worden

Een moslimpaar krijgt niet de Zwitserse nationaliteit omdat het stel geen mensen van het andere geslacht de hand wil schudden.



Dat het stel weigert handen te schudden, is voor de gemeente Lausanne reden geweest om de aanvraag voor een Zwitserse nationaliteit af te wijzen. Dat heeft de burgemeester van de gemeente, Gregoire Junod, gemeld in de Zwitserse krant Der Landbote.



"Hun houding toont geen respect voor een fundamenteel onderdeel van onze grondwet en samenleving, namelijk de gelijkheid tussen man en vrouw", staat er. De burgemeester is blij met het besluit.



De man en vrouw weigerden de handdruk uit religieuze overwegingen. Het zou om een strenggelovig moslimstel gaan. De identiteit van het echtpaar is niet bekendgemaakt. Ook is het onduidelijk waar het stel vandaan komt. Voor sommige groepen strenggelovige moslims is het verboden om mensen van het tegengestelde geslacht aan te raken. Handenschudden mag dan alleen als het om je eigen partner of familie gaat.



De handenweigeraars hebben dertig dagen de tijd om in beroep te gaan.

Reacties

23-08-2018 15:31:33 Beesie









Er valt wat voor te zeggen...

23-08-2018 16:27:29 omabep









Aanpassen is er dus niet bij voor hun, tja, wat doe ze dan in een westers land?

23-08-2018 16:53:48 Emmo









Quote:

"Hun houding toont geen respect voor een fundamenteel onderdeel van onze grondwet en samenleving, namelijk de gelijkheid tussen man en vrouw" Lijkt mij een behoorlijk standpunt. Lijkt mij een behoorlijk standpunt.

23-08-2018 17:37:25 Heusdenaar









Dan vraag ik mijn eigem af waarom je wel de Zwitserde Nationaliteit zou willen of in Zwitserland zou willen wonen

23-08-2018 17:38:47 Sjaak









En Zwitsers zijn al zo pijnlijk precies als het gaat om omgangsrituelen.

23-08-2018 18:38:19 Heusdenaar









bent mag je ook geen rente aannemen of betalen. Als dat de reden zou zijn zijn ze dus akleen streng gelovig als het ze uitkomt van dat soort volk word ik dus kots misselijk ken er hier ook velen. @Emmo : in het land van herkomst zullen er ook zeker banken zijn en als je streng gelovige Moslimbent mag je ook geen rente aannemen of betalen. Als dat de reden zou zijn zijn ze dus akleen streng gelovig als het ze uitkomt van dat soort volk word ik dus kots misselijk ken er hier ook velen.

23-08-2018 19:19:58 De Paus









S Kijk, dat een moslima geen mannen de hand wil schudden, daar moet je begrip voor hebben. Maar om dan helemaal niets te doen, dat is weer het andere uiterste. Ik vind dat die mensen zich moeten aanpassen, bijvoorbeeld doordat zo'n moslima zegt: Sorry meneer, vanwege mijn geloof mag ik u de hand niet schudden, maar als u uw broek even laat zakken, dan pak ik u wel even bij uw l@l. Dan doe je toch iets, vind ik.

