Koeien breken uit en bereiken na kilometerslange tocht Breda

Negen koeien zijn aan de wandel gegaan door een stukje Brabant. Ze waren afgelopen nacht ontsnapt bij een kaasboerderij in Made en doken zaterdagochtend vroeg op in een wijk in het noordwesten van Breda.Een stroomdraad van de omheining rond het terrein van de koeien had losgelaten. Daardoor zagen de dames hun kans schoon de benen te nemen. Een kleine tien kilometer verderop werden ze teruggevonden.Bewoners van de wijk in Breda werden zaterdagochtend gewekt door het geloei van de koeien in hun voortuinen. De dieren deden zich tegoed aan wat plantjes en kwijlden een aantal auto's onder."Echte schade was er bij ons in de straat niet", vertelt een bewoner aan Omroep Brabant. "Het waren vriendelijke koeien. Ze hebben alleen een paar vlaaien achtergelaten."De eigenaar van de koeien werd al vroeg in de ochtend bestookt met berichtjes via de smartphone. "We kregen foto's doorgestuurd en zagen al meteen dat het onze koeien waren. Ze hebben namelijk cijfers op hun oren en zijkant staan", vertelt de zoon van de kaasboer."We hebben de koeien in een grote stoet naar de Texas Hoeve gebracht. Daar mochten ze tijdelijk staan." De dieren zijn inmiddels teruggebracht naar de kaasboerderij. Ze maken het goed.