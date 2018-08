Hondentoilet moet einde maken aan poep op straat

Erger jij je ook vaak aan hondenpoep op straat? In het Gelderse Angeren hebben ze een oplossing bedacht: een hondentoilet.Cees van den Brink heeft het idee bedacht en uitgewerkt. Hij vindt hondenpoep op straat 'bijzonder smerig'. "Het is verontreinigend, milieu-onvriendelijk en er zitten een heleboel bacteriƫn en ziektevirussen in", zegt hij tegen Omroep Gelderland.In de oplossing van Van den Brink doet de hond de grote behoefte op een witte schijf. Deze gaat draaien als de hond klaar is, waardoor de drol in een reservoir verdwijnt.Regenwater zorgt er vervolgens voor dat de schijf schoon wordt en het riool werkt op zonne- en windenergie. Alleen de baasjes moeten nu nog gaan zorgen dat de honden er daadwerkelijk hun behoefte doen.Volgens De Gelderlander betaalt de gemeente een deel mee aan het project en wordt in de komende twee jaar gekeken of het hondentoilet een succes is.