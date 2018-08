Doodrijder stapt na jaren celstraf gewoon weer stomdronken achter stuur

Zelfs de rechter kwam vrijdagmiddag woorden tekort voor deze dronken bestuurder, die wel eens de meest asociale automobilist van Nederland zou kunnen zijn. De 43-jarige Drent had in 2009 de toen 9-jarige Robin doodgereden en had nog steeds een rijverbod. En dat was nog niet alles.



"Het is met geen pen te beschrijven hoe deze man het in zijn hoofd haalt om weer dronken te gaan rijden terwijl hij al iemand heeft doodgereden", zei de politierechter.



Het Dagblad van het Noorden beschrijft hoe Robin in 2009 werd aangereden door een rondscheurende jeep, die bestuurd werd door een dronken bestuurder, die vervolgens doorreed. Robin overleed in het ziekenhuis.



De man werd snel gearresteerd en in 2010 veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf en een rijontzegging tot 2020. Berouw toonde hij nooit, schrijft de krant. Toen de rechter hem daarna vroeg, haalde hij zijn schouders op.



Toen hij in 2012 voorwaardelijk vrij kwam, werd hij al snel opnieuw betrapt achter het stuur. Hij moest alsnog de laatste anderhalf jaar van zijn gevangenisstraf uitzitten.



In april van dit jaar - hij was alweer even op vrije voeten - werd hij opnieuw betrapt achter het stuur, stomdronken bovendien. Bij de rechtszaak vandaag kwam hij niet opdagen. Hij werd veroordeeld tot zeven weken cel en nog eens negen maanden rijontzegging.

Toen de rechter hem daarna vroeg Na wat? Na wat?

Die gast zou nooit meer mogen rijden.

Ik kan me goed voorstellen dat familie van die Robin die gast met liefde zouden doodslaan.



en nog eens negen maanden rijontzegging Negen maanden????? Deze gast mag nooit meer een auto besturen. Negen maanden????? Deze gast mag nooit meer een auto besturen.

Als hij van 4,5 jaar cel al niks heeft geleerd dan zal hij van 7 weken al helemaal niet wakker liggen.

Hem maakt men de pis niet lauw.

