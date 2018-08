Amerikaanse bezorger redt leven met een blikje bier

De Amerikaan Kwame Anderson is een lokale held geworden in St. Paul, Minnesota. De man was op ronde om bier te leveren toen hij iemand op de rand van een brug zag staan. Een goed gesprek en een frisse pint later kon Anderson hem overtuigen om niet te springen.



Bier is tot veel in staat – vraag het maar aan je dansbenen de dag na een trouwfeest – maar in het Amerikaanse St. Paul in Minnesota heeft het een heldendaad verricht. Kwame Anderson, een leverancier van bier, heeft het gerstenat gebruikt om een man te overtuigen geen zelfmoord te plegen. Hij praatte in op de depressieve man, die op de rand van een brug stond en kon hem overhalen om er af te komen en een pint met Anderson te drinken.



Kwame reed samen met zijn collega Jason Gabel over de Earl Street Bridge toen ze de man aan de andere kant van het hek zagen staan. Het duo belde meteen de politie en probeerde de man tot hun aankomst bezig te houden. “Ik moest meteen aan Denzel Washington denken”, vertelt Kwame aan FOX 9. “In ‘Inside Man’ beseft hij ook dat hij de man aan de lijn moet bezig houden, want als hij gewoon wacht op de politie kan het te laat zijn.”



Twaalf pintjes uit de koffer

Dus begon de leverancier, die na zijn uren ook een stand-upcomedian is, tegen de depressieve man aan een salespitch over het bier dat hij in zijn vrachtwagen had liggen. Hij vroeg hem of hij iets mee wilde drinken en haalde uit zijn laadbak snel een pak van twaalf blikjes. Die gebruikte hij om de man van de brug te krijgen en in veiligheid te brengen.



Anderson werd achteraf met lof overladen door de politie. “Het straffe is dat hij voorbij reed, zag wat er gebeurde en meteen wist dat iemand anders in moeilijkheden zat”, aldus sgt. Mike Ernster van de St. Paul Police. “Hij besefte dat hij een verschil kon maken door meteen te stoppen en op de man in te praten.”

tot onvermoede resultaten kon leiden Ik wist wel dattot onvermoede resultaten kon leiden

Als die bezorger blikjes Heineken had gepakt uit zijn auto dan was die man alsnog gesprongen.

@stora :

de bezorgde bezorger was gelukkig verstandiger de bezorgde bezorger was gelukkig verstandiger

Een lekker pilsje op het juiste moment is ook niet te versmaden.

Daar laat je je graag mee verleiden.

@stora : Het was in de VS, hè. Daar hebben ze ander culinaire normen. Daar wordt onze nationale uilenzeik gezien als zo'n beetje het beste wat er is.

Laatste edit 22-08-2018 11:07 @venzje : Andere culinaire normen....met andere woorden: Ze hebben geen smaak!

@Beesie : Je weet het, hè: over wansmaak valt niet te twisten.

