Walburgiskerk verkocht

De Sint Walburgiskerk is de oudste kerk in Arnhem en stamt oorspronkelijk uit 1315. De kerk is heel vroeger in gebruik geweest als gevangenis en wapenarsenaal ten tijde van het verbod op de katholieke godsdienst. Bij de Slag om Arnhem in september 1944 brandde de kerk geheel uit en kort na de oorlog werd de kerk weer herbouwd en zelfs uitgebreid.Sinds 2013 is de kerk aan de eredienst onttrokken en derhalve heeft het lokale parochiebestuur eerder dit jaar besloten om de kerk te verkopen. De kerk is gekocht door een particuliere belegger/ontwikkelaar welke veel ervaring heeft met cultuurhistorisch erfgoed.De koper heeft het voornemen om woonruimte in de kerk te gaan realiseren. Tot het verkochte behoort de omliggende grond en het verenigingsgebouw. Het parochiegebouw blijft in gebruik als secretariaat en woning voor de pastoor en wordt niet verkocht. Het Aartsbisdom Utrecht heeft inmiddels toestemming gegeven voor deze transactie, waarbij er specifieke beperkingen zijn opgelegd voor het toekomstige gebruik.Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars heeft het parochiebestuur begeleid en geadviseerd tijdens het gehele verkoopproces.