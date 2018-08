Inbreker sluit zich op in schuurtje

Het was voor de politie een makkelijke klus toen zij de melding kregen van een inbreker in een schuurtje in Enkhuizen. 'Bij de inbraak kon donderdagochtend een 22-jarige man uit Enkhuizen op heterdaad worden betrapt en aangehouden omdat hij zichzelf had opgesloten', zo meldt de politie donderdag.



Een oplettende getuige hoorde rond 04.20 uur gerommel en zag vervolgens iemand in een schuurtje aan de Piet Smitstraat die daar niet hoorde. Toen de politie arriveerde, bleek de man zichzelf te hebben opgesloten in het schuurtje en kon hij gemakkelijk worden aangehouden.



De verdachte verklaarde dat hij zich had vergist en dacht dat dit het schuurtje van een vriend was, echter kwam dit niet geloofwaardig over. De Enkhuizenaar werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Reacties

20-08-2018 17:42:52 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.764

OTindex: 142

T S Alvast aan het oefenen voor later...

20-08-2018 18:32:55 submarine

Senior lid

WMRindex: 693

OTindex: 492

Wnplts: Oceania

Sommige inbrekers krijgen het vak nooit echt goed onder de knie.

20-08-2018 19:56:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.100

OTindex: 65.979





Wat wilde die man nou uit het schuurtje halen, een bus verf? @submarine : het inbreken was geen probleem.. alleen het uitbrekenWat wilde die man nou uit het schuurtje halen, een bus verf?

20-08-2018 20:33:43 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.563

OTindex: 2.900





@allone : hogedruk reiniger, gereedschap als, schroevendraaiers, boren, zagen en schuurmachines. Om maar een paar dingetjes te noemen.

20-08-2018 20:36:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.100

OTindex: 65.979

@merlinswit : misschien had hij die boor moeten gebruiken om uit het schuurtje te komen

20-08-2018 22:05:43 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.563

OTindex: 2.900

@allone : Maar dan moest ie wel eerst het licht vinden.

20-08-2018 22:20:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.378

OTindex: 19.201

@merlinswit : Iets zegt me dat de man van zichzelf géén groot licht is...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: