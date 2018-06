Potloodventer moet studentes die in Huize Potloodventer wonen betalen

Een 25-jarige man uit Groningen moet twee studentes elk 250 euro betalen omdat hij zich met ontbloot geslachtsdeel veelvuldig ophield op de galerij van hun flatwoning.



De studentenwoning had, zoals dat vaker gebeurt, een naam: Huize Potloodventer.



Dat was al zo voordat de 25-jarige man op het toneel verscheen. Behalve dat hij een schadevergoeding moet betalen, kreeg hij een taakstraf van honderd uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstaf wegens schennispleging en stalking.



Of de man de woning opzocht vanwege de naam is niet bekend. Zelf kon hij geen verklaring geven. Vanwege die naam vonden ze het misschien niet zo erg, dacht hij aanvankelijk. In de rechtszaal zei hij dat hij zich schaamt en dat hij tot inkeer is gekomen. ,,Het zal nooit weer gebeuren.



De twee studentes voelden zich door zijn regelmatige verschijning, ook s nachts, onveilig. Ook toen hij wist dat er een camera was geplaatst, bleef hij doorgaan. Ze hadden om een schadevergoeding van 500 euro elk gevraagd.



De verdachte verklaarde eerder dat hij vaak op de galerij kwam omdat hij jaagde op Pokemon-wezens (een spel).

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: