Mysterieuze vuurbol aan hemel roept veel vragen op

"Een grote, groene spetterende bol met staart" en "net siervuurwerk". Het zijn twee beschrijvingen van een bijzonder verschijnsel dat zaterdagavond in een groot deel van Europa, waaronder Noord-Holland, aan de hemel te zien was. De waarneming omschrijven lijkt de meeste getuigen goed af te gaan, het verschijnsel duiden blijkt een stuk lastiger.Veel mensen denken aan een meteor, zo blijkt uit de geregistreerde waarnemingen op de website van het International Meteor Organization. Uit de 71 binnengekomen meldingen blijkt dat het fenomeen kort na 23.00 uur optrad en van Centraal-Frankrijk tot Groningen te zien was.Ook in Noord-Holland is de vuurbal waargenomen. "Zittend vanuit de huiskamer een lichtbol zien vallen achter de kassen", schrijft ene Annelies W. uit Heerhugowaard. De bol was lichtgroen en ongeveer 3,5 seconde zichtbaar, zo blijkt uit de gegevens die ze heeft ingevuld.Eline P. uit Wijdewormer schrijft dat ze een 'heldere witte bol met een groene tint' heeft gezien. Gevraagd naar haar waarneming vertelt ze NH Nieuws dat ze toevallig voor een smal raam naar buiten keek, toen ze het fenomeen zag. "Het duurde ongeveer drie seconden."Omdat het haar niet onmiddellijk duidelijk werd wat ze had gezien, rende ze naar buiten om getuige te kunnen zijn van een eventuele inslag. Die inslag bleef uit, wat haar geruststelde. "Het had ook brandend stuk van een vliegtuig kunnen zijn."Toen ze eenmaal weer binnen op Twitter keek, zag ze dat meer getuigen van een vuurbal repten. "Het was zo'n spannende en indrukwekkende ervaring." Ze sluit zich aan bij Twitteraars die het een 'once in a lifetime experience' noemen. "Dit ga ik vast niet nog een keer meemaken."Ondanks alle waarnemingen lijkt echter geen enkele getuige het fenomeen echt te kunnen duiden. Of toch wel? Gelukkig heeft Marieke Baan van het Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie de bal inmiddels ook gezien. "Wow, die vuurbal gisterenavond bij Pinkpop", twitterde ze.