Bandenprikker wilde parkeerplekken hebben

AALSMEER - Slachtoffers van de bandenprikker halen opgelucht adem nu de politie na maandenlang speurwerk een verdachte heeft opgepakt. Van meer dan twintig auto's van mensen in de omgeving van de Ophelialaan werden de afgelopen maanden banden lekgeprikt. Een 64-jarige man uit Aalsmeer is door de politie aangehouden.



Volgens Nourdin Chidie van Autobedrijf Aalsmeer heeft de bandenprikker een broodjeszaak in Aalsmeer. Chidie wil "geen eigen rechter spelen", maar heeft wel een idee waarom de banden van zijn auto's werden lekgestoken. "Het gaat om twee parkeerplekken hier en aan de overkant. De broodjeszaak loopt in het weekend wat omzet mis als de parkeerplekken bezet zijn." Chidie snapt niet waarom de prikker dit doet. "Praat met elkaar, maar blijf van mijn spullen af."



Chidie is blij dat er een verdachte werd opgepakt. Sommige mensen gingen hem verdenken. Zeker vier auto's kregen van zijn autobedrijf nieuwe banden nadat ze waren lekgeprikt. "Je naam wordt (door de bandenprikker red.) te grabbel gegooid. Je wordt er toch op aangekeken omdat je de banden er zelf op moet zetten, nadat ze geprikt zijn."



De politie heeft inmiddels acht aangiftes binnen tegen de bandenprikker, maar hoopt dat nog meer slachtoffers zich melden

Als je niet wil dat op die parkeerplekken auto's blijven staan, is het niet bijster slim om te bewerkstelligen dat ze daar niet meer weg kunnen komen.

