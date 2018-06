Auto keert midden op wielerparcours en rijdt op peloton in

Negentien wielrenners zijn gewond geraakt door een vreemde manoeuvre van een automobiliste tijdens een provinciale wedstrijd in WalloniŽ. Het ongeluk gebeurde doordat de vrouw plotseling omdraaide op het parcours en op het peloton af reed.



Eťn coureur werd geraakt, meerdere achtervolgers vielen over hem heen. Drie renners, een Vlaming, een Nederlander en een Duitser, liepen open botbreuken op, vier anderen een hersenschudding. De overige slachtoffers kwamen er met vooral schaafwonden vanaf.



De gewonden zijn naar ziekenhuizen in onder meer Warquignies en Bergen gebracht.



Volgens de burgemeester had de organisatie van de wielerwedstrijd voldoende veiligheidsmaatregelen genomen en was het ongeluk 'puur toeval'. Het ongeluk gebeurde op 3 kilometer van de finish in een steile straat. De renners waren in de afdaling en reden met hoge snelheid.

Reacties

21-06-2018 09:06:18 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.826

OTindex: 28.848

was die weg niet afgesloten

21-06-2018 09:35:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.325

OTindex: 18.031





@botte_bijl: Volgens de burgemeester: Quote:

had de organisatie van de wielerwedstrijd voldoende veiligheidsmaatregelen genomen

Daar moeten we dan maar van uit gaan Het is niet altijd veilig om op de openbare weg te gaan racen.@botte_bijl: Volgens de burgemeester:Daar moeten we dan maar van uit gaan

21-06-2018 09:53:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.242

OTindex: 65.116

Quote:

voldoende veiligheidsmaatregelen genomen .. 'puur toeval' toeval? Zo van: er konden geen auto's rijden want de weg was afgesloten maar toevallig vloog er een auto over het hekje heen?



Ik vind dat ook altijd doodeng, fietsers die met enorme snelheid de berg af sjezen; dat is vragen om ongelukken



Laatste edit 21-06-2018 09:58 toeval? Zo van: er konden geen auto's rijden want de weg was afgesloten maar toevallig vloog er een auto over het hekje heen?Ik vind dat ook altijd doodeng, fietsers die met enorme snelheid de berg af sjezen; dat is vragen om ongelukken

21-06-2018 12:02:51 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.599

OTindex: 701

@allone : Er zijn dan ook in het niet al te verre verleden met enige regelmaat wielrenners dodelijk verongelukt tijdens afdalingen. Om een of andere vreemde reden echter nooit tijdens de beklimming van zo'n berg

21-06-2018 12:09:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.242

OTindex: 65.116

waarom vreemd, bergop rijden ze niet snel @SamuiAxe : gezonde sportwaarom vreemd, bergop rijden ze niet snel

21-06-2018 12:27:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.242

OTindex: 65.116

wielrijden is toch geen voetbal @SamuiAxe : was dit een inkoppertje?wielrijden is toch geen voetbal

21-06-2018 12:40:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.325

OTindex: 18.031

@allone : Ik heb nog nooit gehoord van bergop voetballen

21-06-2018 12:53:43 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.599

OTindex: 701

@allone : Niet zozeer een inkoppertje, meer een instinkertje en hij ging er in als gods woord in een ouderling

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: