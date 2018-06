Britse man krijgt levenslang voor poging tot parachutemoord

Een Britse man die op krankzinnige manieren probeerde zijn vrouw te vermoorden, is in Groot-BrittanniŽ veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.



De man, de 38-jarige Emile Cilliers, saboteerde onder meer de parachute van de vrouw. Dat was in 2015. Ze overleefde de val van 1200 meter, maar raakte volgens Britse media ernstig gewond.



De rechtbank oordeelde dat Cilliers onder meer financiŽle en seksuele motieven had. Zo aasde hij op geld van de levensverzekering om zijn schulden af te betalen. Ook wilde hij een nieuw leven beginnen met zijn minnares.



De man, een sergeant, had eerst geprobeerd zijn vrouw te doden door een gaslek te veroorzaken in hun huis in Amesbury. Hij hoopte kennelijk dat zij zichzelf zou opblazen tijdens het koken. Cilliers nam vervolgens zijn toevlucht tot het saboteren van de parachute van zijn echtgenote.



Dat de tweede moordpoging eveneens mislukte, wordt volgens de BBC gezien als een 'bijna-wonder'. De nu 41-jarige vrouw overleefde de val van 1200 meter. Ze dankte dat vermoedelijk onder meer aan de zachte grond op het veld waar ze neerkwam.



De sergeant komt over 18 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

