Buizerd zet klauwen in hardloper

'Ik ging de deur uit met het idee mezelf te verwennen met een halve marathon. Na twee kilometer was het ineens bingo.'



Een buizerd plaatste zijn klauwen in het hoofd van Dick Georg, toen hij vorige week woensdagmorgen ging hardlopen.



'Eerst dacht ik dat het een tak was die uit de boom viel, maar uiteindelijk bleek het een grote vogel. De spanwijdte was al gauw een meter. Ik dacht eerst een havik, maar het bleek een buizerd te zijn. Ze hebben hier een nest.'



Het gebeurde woensdagochtend iets na zes uur langs de Kielsterachterweg, ongeveer een kilometer buiten de bebouwde kom van Hoogezand.



'Dit had ik niet verwacht, totaal gedesillusioneerd ben ik weer teruggegaan', vertelt Dick verder.



'Ik had er geen zin meer in. Thuis heb ik de schade opgenomen. Het is een behoorlijke jaap, van een centimeter of tien. Gelukkig hoefde het niet gehecht te worden.'



Georg weet niet waarom de vogel juist hém te pakken nam. 'Misschien vanwege mijn kale hoofd, dat glinstert en glanst in de vroege ochtend. Het kan iedereen overkomen, dat is de boodschap.'



'We maken gebruik van de natuur, die zijn eigen ins en outs heeft. Het blijven dieren. Dus wees op je hoede, maar laat je ook niet bang maken. Want hardlopen is fantastisch.'



'Ik kreeg ook nog een tip van een boswachter. Als je weet dat er ergens een nest van een roofvogel zit, wees op je hoede. Ga zwaaien met je armen, of neem van tevoren een stok mee.'



Donderdag rende hij al even weer een stukje. 'Het is mentaal belangrijk om het weer op te pakken.' Met een knipoog: 'En net heb ik nog vijf kilometer gewandeld in de stad Groningen, omdat ik iets niet kon vinden.'



Georg komt er wel weer overheen, zegt hij. 'De tijd heelt alle wonden, ook deze.'

Reacties

20-06-2018 10:10:06 allone

Oudgediende



Hij heeft dan ook wel het avontuur van zjn leven meegemaakt Ik dacht dat je bij bingo prijzen won?Hij heeft dan ook wel het avontuur van zjn leven meegemaakt

20-06-2018 10:19:19 SamuiAxe

Erelid



Quote:

"'Dit had ik niet verwacht, totaal gedesillusioneerd ben ik weer teruggegaan', vertelt Dick verder."



Oh, wat word ik daar toch moe van, de 'jaap' was dermate klein dat hij niet eens gehecht hoefde te worden.. Een béétje man laat zich toch zeker niet door een Buizerd in de kuif pikken



Quote:

"Donderdag rende hij al even weer een stukje. 'Het is mentaal belangrijk om het weer op te pakken.'"



Ja hoor Dickie, goed gedaan jongen.. Pfft..



.



Laatste edit 20-06-2018 10:20 @allone : Volgens mij zit jij nu een beetje te slapen?Oh, wat word ik daar toch moe van, de 'jaap' was dermate klein dat hij niet eens gehecht hoefde te worden.. Een béétje man laat zich toch zeker niet door een Buizerd in de kuif pikkenJa hoor Dickie, goed gedaan jongen.. Pfft..

20-06-2018 10:31:17 SamuiAxe

Erelid



Maar wat vind je nou van die Buizerd? Heeft wel lef hé?



Mijn excuus? Ik ben de les van 11 uur, (jullie tijd) aan het voorbereiden, ben dus ook klaarwakker maar lichtelijk afgeleid



.



Laatste edit 20-06-2018 10:34 @allone : Omdat hij zei 'Bingo' geef jij er de slinger aan van dat nummerkansspel? Okee, jij je zinMaar wat vind je nou van die Buizerd? Heeft wel lef hé?Mijn excuus? Ik ben de les van 11 uur, (jullie tijd) aan het voorbereiden, ben dus ook klaarwakker maar lichtelijk afgeleid

20-06-2018 10:33:46 allone

Oudgediende



Succes met je les



Laatste edit 20-06-2018 10:35 @SamuiAxe : ik neem aan dat 'bingo hebben' een positieve ervaring is, en ik heb niet de indruk dat dat hier het geval is.. behalve zijn '5 minutes of fame' dan.. - vandaar mijn opmerkingSucces met je les

20-06-2018 10:35:40 SamuiAxe

Erelid



Dank je, komt goed



.



Laatste edit 20-06-2018 10:36 @allone : Ben ik met je eens, meestal is dat een positieve uitspraak, niet voor als aangevallen wordt.. Ach, het is Dickie hé? Altijd positiefDank je, komt goed

20-06-2018 10:40:17 GroteMop1983

Oudgediende



Quote:

Georg weet niet waarom de vogel juist hém te pakken nam. 'Misschien vanwege mijn kale hoofd, dat glinstert en glanst in de vroege ochtend. Het kan iedereen overkomen, dat is de boodschap.'

Tuurlijk kan het iedereen overkomen, maar de mensen waarvan de kop niet glinstert hebben minder risico om door de roofvogels als prooi gezien te worden. Tuurlijk kan het iedereen overkomen, maar de mensen waarvan de kop niet glinstert hebben minder risico om door de roofvogels als prooi gezien te worden.

20-06-2018 10:50:05 venzje

Oudgediende



Quote:

'Ik ging de deur uit met het idee mezelf te verwennen met een halve marathon.' Verwennen?



Voor mij zou de marteling nauwelijks erger kunnen zijn. Verwennen?Voor mij zou de marteling nauwelijks erger kunnen zijn.

20-06-2018 11:44:30 Lennox

Oudgediende



:



https://youtu.be/QFiMmWnxAdE



(Kielsterachterweg van Henk Jan de Groot).



En tuurlijk kun je in de buurt van een roofvogelnest je wapenen met een stok. Maar je kunt óók gewoon even een beetje afstand houden en de dieren met rust laten. Net de Kielsterachterweg moet je dan ook niet spotten, die is hier beruchthttps://youtu.be/QFiMmWnxAdE(Kielsterachterweg van Henk Jan de Groot).En tuurlijk kun je in de buurt van een roofvogelnest je wapenen met een stok. Maar je kunt óók gewoon even een beetje afstand houden en de dieren met rust laten.

20-06-2018 13:19:35 SamuiAxe

Erelid



@venzje : @venzje :

Quote:

'Ik ging de deur uit met het idee mezelf te verwennen met een halve marathon.' Verwennen?



Voor mij zou de marteling nauwelijks erger kunnen zijn. QuoteVerwennen?Voor mij zou de marteling nauwelijks erger kunnen zijn.



Same here, in mijn leerlingentijd, (M.A.), rende ik enkele keren per week 10 kilometer en ik haatte elke meter er van!



Zelfs nu nog sta ik liever 2 uur in de dojo dan dat ik 15 minuten moet hardlopen.. Ik heb er écht een broertje dood aan Same here, in mijn leerlingentijd, (M.A.), rende ik enkele keren per week 10 kilometer en ik haatte elke meter er van!Zelfs nu nog sta ik liever 2 uur in de dojo dan dat ik 15 minuten moet hardlopen.. Ik heb er écht een broertje dood aan

20-06-2018 13:33:13 venzje

Oudgediende



@SamuiAxe : Toen ik nog aan topsport deed en 6 uren per dag trainde, was ik ook al slecht in hardlopen. Bij een Coopertest op school had ik op één na de slechtste score.

20-06-2018 13:34:46 allone

Oudgediende



@SamuiAxe : @venzje : precies dezelfde conversatie hadden jullie een paar dagen geleden, beginnen jullie dement te worden?

20-06-2018 13:48:55 Emmo

Stamgast



@allone : Nee hoor, ze herhalen alleen graag en veel

20-06-2018 13:53:11 SamuiAxe

Erelid



Zou kunnen hoor, ben toevallig de afgelopen dagen extreem druk geweest op FB, dus best kans dat er wat doorheen geslipt is.



@Emmo :



.



Laatste edit 20-06-2018 13:54 @allone : Een paar dagen geleden? Waar dan?Zou kunnen hoor, ben toevallig de afgelopen dagen extreem druk geweest op FB, dus best kans dat er wat doorheen geslipt is. @allone : Vier handen op één buik, toe maar

20-06-2018 14:22:25 venzje

Oudgediende



Wat zei je ook alweer? @allone : Zou kunnen.Wat zei je ook alweer?

20-06-2018 15:35:44 SamuiAxe

Erelid



@venzje : @venzje :

Quote:

'Ik ging de deur uit met het idee mezelf te verwennen met een halve marathon.' Verwennen?



Voor mij zou de marteling nauwelijks erger kunnen zijn. QuoteVerwennen?Voor mij zou de marteling nauwelijks erger kunnen zijn.



Same here, in mijn leerlingentijd, (M.A.), rende ik enkele keren per week 10 kilometer en ik haatte elke meter er van!



Zelfs nu nog sta ik liever 2 uur in de dojo dan dat ik 15 minuten moet hardlopen.. Ik heb er écht een broertje dood aan





Same here, in mijn leerlingentijd, (M.A.), rende ik enkele keren per week 10 kilometer en ik haatte elke meter er van!Zelfs nu nog sta ik liever 2 uur in de dojo dan dat ik 15 minuten moet hardlopen.. Ik heb er écht een broertje dood aan

