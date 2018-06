De horror: dit beestje eet van je gezicht als je slaapt

Een beestje dat s nachts uit je wimpers komt gekropen om van je gezicht te eten. Het klinkt als een leuk gegeven voor een horrorfilm, maar het is echt waar. Wetenschapsjournalist Mark Traa schreef erover op Twitter."Dit is de Demodex-mijt. Hij leeft in de haarzakjes van je wimpers. s Nachts komt hij naar buiten gekropen om van je gezicht te eten en er te poepen. Je ziet hem niet, daarvoor is hij te klein. Welterusten straks h."Het diertje ziet er in dit formaat afschrikwekkend uit, maar is in verreweg de meeste gevallen volstrekt ongevaarlijk. De demodex-mijt leeft in haarzakjes of talgklieren en wordt 0,3 tot 0,4 millimeter groot. Het is een van de meest voorkomende parasieten op onze huid. De helft van alle volwassenen draagt hem bij zich en een derde van de kinderen en jongeren. Meestal merk je er niets van. Soms kan de mijt voor jeuk of huidirritatie zorgen.