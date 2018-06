Varken voorspelt dat Belgie halve finale WK haalt

Mystic Marcus, een Brits varken met voorspellende gaven, heeft voorspeld dat BelgiŽ de halve finale van het WK voetbal zal halen. Eerder voorspelde hij al de vorige winnaar van het WK, de brexit en de verkiezing van Trump correct.Het varken voorspelt de winnaar van het WK aan de hand van 32 groene appels voorzien van een vlaggetje. Op de video van Caters TV is te zien hoe Markus eerst ArgentiniŽ, Nigeria en Uruguay verorbert, omdat dan vervolgens richting het vlaggetje van BelgiŽ te waggelen. Marcus twijfelt nog even bij de vlag van BraziliŽ, maar kiest dan voluit voor BelgiŽ. BelgiŽ zal dus de halve finale halen op het WK voetbal, en misschien zelfs meerÖďMarkus is 100% betrouwbaar en zat er nog nooit naastĒ, beweert eigenares Juliette. ďHij voorspelde dat de Brexit zou plaatsvinden, nog voor iemand dat ook maar mogelijk achtte. Hij is het zevende kind van een zevend kind, en blijkbaar hebben die speciale krachten.Ē Juliette heeft ongeveer 100 dieren op haar boerderij, maar Markus heeft een speciale plek in haar hart.