Zoontje begroet mama met genant bord op de luchthaven

“Mijn zoon is een rotzak”. Deze lieve woorden komen van de Amerikaanse Barbara Nielsen. Toen ze van een zakentrip terugkwam, zag ze haar gezin op de luchthaven met een welkomsbordje staan. Maar wat haar zoon geschreven had, was niet zo heel aardig.Barbara Nielson deelde op Facebook een foto van haar zoontje die een welkomsbordje vasthoudt: “Welkom mama, eindelijk uit de gevangenis.” Uiteindelijk kon ze wel lachen met het gęnante voorval. Niet lang nadat ze de foto deelde, ging het kiekje viraal. Iets zegt ons dat er nog moeders zijn die dit al hebben meegemaakt.