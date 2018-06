Russische vrouwen mogen tijdens WK seks hebben met buitenlandse toeristen, zegt Poetin

President Vladimir Poetin heeft laten weten dat Russische vrouwen tijdens het WK voetbal seks mogen hebben met buitenlandse toeristen, als ze dat zelf willen. Hij distantieert zich zo van de oproep van parlementslid Tamara Pletnyova, die had gevraagd om dat niet te doen.



Tamara Pletnjova (70), voorzitter van de Russische parlementscommissie van Gezin, Vrouwen en Kinderen, had aan de vooravond van het WK gesteld dat Russische vrouwen beter een partner van “hetzelfde ras” zoeken. “Vrouwen die met buitenlanders het bed induiken, lopen het risico alleenstaande moeder te worden”, zei ze.



Het Kremlin distantieert zich van die uitspraken. “Wat onze Russische vrouwen betreft: ze zullen zelf wel hun keuzes maken”, zegt Dmitry Peskov, woordvoerder van president Poetin. “Ze zijn de beste vrouwen ter wereld.”



Met haar oproep om geen seks te hebben met buitenlanders, verwees Tamara Pletnjova naar de ‘Kinderen van de Olympische Spelen’, na de Spelen in Moskou in 1980. Die term werd in het Sovjettijdperk gebruikt om niet-blanke kinderen te beschrijven die werden verwekt tijdens internationale evenementen na relaties tussen Russische vrouwen en mannen uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië. Veel van die kinderen werden later geconfronteerd met discriminatie.

19-06-2018 08:08:25 Sjaak

Ze kunnen beter iets ondernemen tegen de discrimininatie in Rusland.

19-06-2018 08:31:17 venzje

“Ze zijn de beste vrouwen ter wereld.” Tuurlijk. Tuurlijk.

19-06-2018 08:35:21 botte bijl

@Sjaak :

als ze daaraan beginnen dan moet de hele beerput open.... als ze daaraan beginnen dan moet de hele beerput open....

19-06-2018 09:56:31 allone

ik las juist ergens dat het niet mocht, omdat Poetin bang is voor 'gekleurde' nakomelingen

19-06-2018 10:06:20 SamuiAxe

Geen idee of ze de beste vrouwen ter wereld zijn, dat ligt denk ik maar net aan je wensen. Tussen de lakens zijn ze absoluut goed te pruimen, daarbuiten? Minder.



Maar ik moet erbij zeggen dat ik vreselijk verwent word door mijn Thaise vriendin. De echte Thai, dus niet degenen die verrot zijn door de commercie, zijn echt engelen als het op dingen zoals ziekteverzorging aankomt. Ik ben een paar keer heel erg ziek geweest en Wan heeft zich als een bruine Florence Nightingale over mij ontfermd (Y) Dat verzorgende heb ik tot nu toe enkel bij Aziatische vrouwen ondervonden.



Maar goed, ik vind dat de oude dame haar snaveltje moet houden, laat die vrouwen lekker zelf beslissen met wie ze de lakens delen!

19-06-2018 12:12:59 Emmo

@allone :

ik las juist ergens dat het niet mocht, omdat Poetin bang is voor 'gekleurde' nakomelingen Quoteik las juist ergens dat het niet mocht, omdat Poetin bang is voor 'gekleurde' nakomelingen

Poetin geeft juist in dit artikel aan dat hij het niet eens is met die dame.



Die dame, overigens, vind het beter van niet omdat de resulterende vaderloze halfbloedjes wel eens gediscrimineerd zouden kunnen worden. En ook dat is niet een onredelijke verwachting.



Maar in principe is het aan de dames zelf voor wie ze op de rug willen gaan. Dat was niet Poetin. Dat was iemand anders.Poetin geeft juist in dit artikel aan dat hij het niet eens is met die dame.Die dame, overigens, vind het beter van niet omdat de resulterende vaderloze halfbloedjes wel eens gediscrimineerd zouden kunnen worden. En ook dat is niet een onredelijke verwachting.Maar in principe is het aan de dames zelf voor wie ze op de rug willen gaan.

19-06-2018 12:15:37 De Paus

Ze hoeven niet per se op hun rug te gaan liggen, er zijn ook andere standjes mogelijk. Euhh, heb ik uiteraard van horen zeggen

@Emmo : In principe is het aan de dames zelf voor wie ze op de rug willen gaan.Ze hoeven niet per se op hun rug te gaan liggen, er zijn ook andere standjes mogelijk. Euhh, heb ik uiteraard van horen zeggen

19-06-2018 12:24:07 Emmo

@De_Paus: oh? Vertel

19-06-2018 12:54:24 Questyn

S In elk geval fijn voor die Russinnen zo'n vrijbrief...

19-06-2018 14:51:18 botte bijl

@SamuiAxe :

wees gerust, als 2 mensen iets erotisch met elkaar willen doen, dan doen ze dat, ook als Poetin, de duivel of nog iemand anders het verbiedt wees gerust, als 2iets erotisch met elkaar willen doen, dan doen ze dat, ook als Poetin, de duivel of nog iemand anders het verbiedt

