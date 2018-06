Dorpelingen vinden verdwenen Indonesische vrouw in opgezwollen python

In IndonesiŽ heeft een python een vrouw verslonden, meldt een lokale site. Het lichaam van de 54-jarige vrouw werd gevonden toen het lijf van de slang werd opengesneden.



De politiechef op Sulawesi heeft tegen detik.com gezegd dat dorpelingen op zoek waren gegaan naar de vrouw nadat ze donderdag niet thuis was gekomen. In de buurt van de slang, die een forse bult in zijn lijf had, werden spullen van de vrouw gevonden.



Omdat de dorpelingen vermoedden dat het dier de vrouw had verslonden, namen ze de opgezwollen slang mee naar het dorp waar het beest werd opengesneden. Het dier bleek de vrouw in haar geheel te hebben ingeslikt.



Het is niet de eerste keer dat een python een mens op Sulawesi verslindt. Vorig jaar maart werd een 25-jarige man opgegeten en dood teruggevonden in de maag van een zeven meter lange slang. Pythons zijn wurgslangen, hun maaltijd bestaat meestal uit vogels en kleine zoogdieren.

