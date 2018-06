Gouden kippenvleugels in New York

In The Ainsworth, een restaurant in New York, kun je kippenvleugels bestellen die in 24 karaat bladgoud gewikkeld zijn. Dat is nog eens iets anders.Natuurlijk is de prijs wel iets duurder dan dat je normaal voor kippenvleugels zou betalen. Zo kosten 10 gouden kippenvleugels 45 euro. Maar wil je nog iets luxer en duurder gaan, ook dat kan. Een exclusief pakket kost je 1.000 euro. Daarvoor krijg je vijftig golden chicken wings en een fles Armand de Brignac, het champagnemerk van de Amerikaanse rapper Jay-Z.