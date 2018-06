Rechtszaak om 8 eurocent

Een Haarlemse rechter heeft zich afgelopen week gebogen over een vordering van 8 eurocent. Er vond zelfs een rechtbankzitting voor plaats.



Mevrouw Timmermans heeft een eigen website die in de lucht wordt gehouden door internetbedrijf Mijndomein. Mevrouw Timmermans krijgt hiervoor een rekening van 9 euro, maar deze rekening betaalt zij pas enkele maanden later. Dit is echter te laat. Mijndomein heeft inmiddels gerechtsdeurwaarder LAVG ingeschakeld, die mevrouw Timmermans dagvaardt. Hierdoor stond ze vorige week voor de rechter.



Rechter Carla van Oosten geeft aan dat gerechtelijke procedures niet bedoeld zijn voor de inning van zeer geringe bedragen. Ze schrapt de in rekening gebrachte incassokosten, omdat deze niet in verhouding staan tot de inmiddels betaalde rekening van 9 euro. De rechter gaat over tot veroordeling van mevrouw Timmermans, tot een betaling van 8 eurocent rente aan Mijndomein.



Rob de Haan van Verkoopjevordering.nl werkt dagelijks met het opeisen van openstaande rekeningen en heeft commentaar op de rechtszaak. “Nog los van de vraag of het commercieel gezien handig is om tegen je eigen klanten voor zo’n absurd bedrag te procederen, zet je hiermee ook het hele rechtssysteem voor schut. Het lijkt er hier meer op dat het vorderen van de incassokosten een verdienmodel op zich zijn geworden.”

Reacties

18-06-2018 08:10:22 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.591

OTindex: 142

T S Het leuke hiervan is, ze mag naast de 8 cent nu ook de hele rechtzaak betalen....



Echt aardig van Mijndomijn voor 8 cent....

18-06-2018 09:11:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.261

OTindex: 17.993

Quote:

Het lijkt er hier meer op dat het vorderen van de incassokosten een verdienmodel op zich zijn geworden. Goh. Ben ik nou de enige die dit jaren geleden al dacht?



Quote:

zet je hiermee ook het hele rechtssysteem voor schut Niet nodig. Dat doet het rechtssysteem tegenwoordig zelf veel efficiënter. Goh. Ben ik nou de enige die dit jaren geleden al dacht?Niet nodig. Dat doet het rechtssysteem tegenwoordig zelf veel efficiënter.

18-06-2018 09:20:39 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.296

OTindex: 189

S Volgens mij is de titel een beetje misleidend. De rechtszaak gaat als ik het goed begrijp voor het betalen van de incasso kosten.



Mijn domein heeft een incassobureau ingeschakeld en daar bijvoorbeeld 40euro voor betaald. Mevrouw betaald vervolgens wel haar 9euro maar niet de incassokosten. Mijndomein klaagt haar aan voor het betalen van de incassokosten.



Vervolgens zegt de rechter dat ze de incassokosten niet moet betalen. Ze staan niet in verhouding tot die 9euro. Maar omdat ze te laat betaald heeft moet ze wel de wettelijke rente betalen en dat is 8cent.



Ergens vind ik het een slechte zaak. Als ik mijn rekening niet betaal (kleine bedragen) en ik krijg herinneringen en incassokosten, dan kan ik er voor kiezen alleen de echte kosten te betalen en niet alle andere kosten. Bij een rechtszaak kan ik nog gelijk krijgen ook.

18-06-2018 09:27:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.261

OTindex: 17.993





Oordeel van de rechter is dat een gerechtelijke procedure voor een vordering van € 9 een te zwaar middel is.



Denkelijk is de rechter van mening dat voor de deurwaarder nog andere middelen ten dienste staan dan de gerechtelijke procedure. @DrZiggy : Ik lees het als zijnde een eis van de gerechtsdeurwaarder, die op deze wijze haar vordering (€ 9) probeert binnen te halen, inclusief de kosten.Oordeel van de rechter is dat een gerechtelijke procedure voor een vordering van € 9 een te zwaar middel is.Denkelijk is de rechter van mening dat voor de deurwaarder nog andere middelen ten dienste staan dan de gerechtelijke procedure.

18-06-2018 10:56:39 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.230

OTindex: 3.532

Quote:

Het lijkt er hier meer op dat het vorderen van de incassokosten een verdienmodel op zich zijn geworden ...zegt een meneer die veel geld verdient aan de handel in vorderingen. ...zegt een meneer die veel geld verdient aan de handel in vorderingen.

18-06-2018 12:16:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.261

OTindex: 17.993

@venzje : Quote:

Rechter Carla van Oosten geeft aan dat gerechtelijke procedures niet bedoeld zijn voor de inning van zeer geringe bedragen. Carla is een mijnheer? Carla is een mijnheer?

18-06-2018 12:54:46 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.518

OTindex: 689

@Emmo : @Emmo :

@venzje : Quote:

Rechter Carla van Oosten geeft aan dat gerechtelijke procedures niet bedoeld zijn voor de inning van zeer geringe bedragen.



Carla is een mijnheer? QuoteCarla is een mijnheer?



Sjongejongejonge zeg!! Brilletje nodig?? Sjongejongejonge zeg!! Brilletje nodig??

18-06-2018 12:58:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.230

OTindex: 3.532

@Emmo :



Verkoopjevordering.nl is een bedrijf dat handelt in incassovorderingen. Veel van dat soort bedrijven houden er twijfelachtige methoden op na.



Laatste edit 18-06-2018 13:00 @Sjaak : Ik neem tenminste aan dat Rob de Haan (van wie het citaat is) een meneer is. Maar ik kan me vergissen.Verkoopjevordering.nl is een bedrijf dat handelt in incassovorderingen. Veel van dat soort bedrijven houden er twijfelachtige methoden op na.

18-06-2018 13:03:19 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.518

OTindex: 689

hem geschreven column.



Bij deze dus de bevestiging dat Rob van mannelijke kunne is



. Laatste edit 18-06-2018 13:04 @venzje : Rob de Haan, (van Verkoopjevordering.nl), is sinds 2013 columnist voor Nu.nl (economiekatern), NUZakelijk.nl en schrijft bijdragen voor het zakenblad Quote en het expertpanel van het Financieel Dagblad. Vanaf juni 2015 publiceert nieuwssite Z24 elke maand een doorgeschreven column.Bij deze dus de bevestiging dat Rob van mannelijke kunne is

