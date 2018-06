Man zit door betovering vast na sex

Een man uit Kenia is op vreemde wijze betrapt op vreemdgaan, nadat hij tijdens de seks IN zijn minnares is vast komen te zitten.De man moest vaak weg voor zijn ‘werk’, maar zijn vrouw vertrouwde dat niet en beschuldigde hem ervan vreemd te gaan. Om hierachter te komen, zocht de vrouw hulp bij een medicijnman in Kitale, Kenia. Deze zou de man en zijn minnares betoverd hebben.Toen de man in een hotel seks had met zijn minnares bleven de twee vast zitten in elkaar, waarschijnlijk door de ‘betovering’ van de medicijnman. Ze moesten schreeuwen om hulp. Het hotelpersoneel belde de politie die de twee vervolgens naar een politiebureau bracht terwijl ze nog in elkaar zaten.Bij het politiebureau zouden de man en zijn minnares van elkaar verwijderd zijn. Het komt niet heel erg vaak voor, maar het is mogelijk dat een penis vast komt te zitten in een vagina. Dit gebeurt meestal in bizarre seksuele situaties. Dit verschijnsel heet ‘penis captivus’. De bedrogen vrouw heeft de scheiding inmiddels in gang gezet.