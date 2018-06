Gelovigen leven 4 jaar langer dan mensen die niet religieus zijn

Geloof je in god? Dan leef je vier jaar langer volgens de wetenschappers van de Universiteit van Ohio. Zij deden onderzoek onder 1.000 mensen uit de Verenigde Staten en kwamen tot deze opmerkelijke conclusie.



Het onderzoek met de titel “Does Religion Stave Off the Grave?” werd gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Sociale Psychologische en Persoonlijkheidswetenschappen. “De studie levert overtuigend bewijs dat er een relatie bestaat tussen religie en hoe lang iemand leeft”, zegt auteur en professor in psychologie Baldin Way. “Geloof heeft bijna een even groot effect op hoe oud iemand wordt als geslacht”, vertelt hoofdonderzoeker Laura Wallace op de website van de universiteit.



Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat veel religieuze mensen ook vrijwilliger zijn bij sociale organisaties. Dat werd al eerder gelinkt aan een langer leven, maar bleek uit dit onderzoek te zorgen voor een jaar extra leven. Daarnaast laat de studie ook zien dat langer leven ook betrekking heeft op persoonlijkheid en waar mensen leven.



De onderzoekers vragen zich ook hardop af waarom religie voor een langer leven zorgt. Way denkt dat het mogelijk te maken heeft dat gelovigen minder ongezond leven. Zo zouden ze minder drugs gebruiken en alcohol drinken. Daarnaast hebben ze volgens hem vaak minder sekspartners dan ongelovigen. Hij voegt er aan toe dat gelovigen ook anders omgaan met stress. Zo gebruiken ze gebed en meditatie-oefeningen om ontspannen te raken. Echter is het niet bewezen dat deze factoren hier daadwerkelijk deel uit van maken.



Toch zitten er in de studie ook een factoren die niet meegenomen konden worden zoals ras en gezondheid. Het onderzoek is gefinancierd door het Nationaal Wetenschapsfonds in de Verenigde Staten.

. Ondanks dat de gelovigen naar God verlangen, maken ze dus geen haast om Hem te ontmoeten

En nu nog de definitie van "gelovigen".

