'Ongewenst betastte vrouw was te oud om ge´ntimideerd te zijn'

Een opmerkelijke conclusie in een rapport van Italiaanse openbare aanklagers. Die besloten geen onderzoek te doen naar seksuele intimidatie door oud-voetbalbaas Carlo Tavecchio (74). De vrouw die aangifte deed, zou te oud zijn geweest om zich door hem ge´ntimideerd te voelen.



Het gaat om de toentertijd 50-jarige Elisabetta Cortani, de voorzitter van het vrouwenteam van Lazio Roma, schrijft The Guardian. De voornaamste reden voor de aanklagers om haar aangifte niet in behandeling te nemen, was dat ze die te laat had gedaan.



Daar voegden de aanklagers wel nog wat aan toe. Cortani's leeftijd, plus het feit dat ze al eerder met Tavecchio te maken heeft gehad, was extra reden om haar aanklacht niet in behandeling te nemen. Ze zou om die twee redenen namelijk niet bang of ge´ntimideerd kunnen zijn door de ex-voorzitter.



Cortani deed aangifte voor twee incidenten. In mei 2015 zou Tavecchio in zijn kantoor haar borsten hebben betast terwijl hij haar op de mond probeerde te zoenen. Ruim een jaar later duwde hij haar tijdens een meeting op een bank en begon haar te zoenen. Tijdens dit incident droeg Cortani een verborgen camera.



Tegen The Guardian zegt Cortani dat ze ervan overtuigd is dat ze gerechtigheid krijgt. Haar advocaat dient een klacht in tegen de aanklagers voor het niet in behandeling nemen van de aangifte.



Tavecchio, die de beschuldigingen ontkent, raakte vaker in opspraak vanwege racistische opmerkingen. Hij was tot afgelopen november voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC. Hij diende daar zijn ontslag in toen ItaliŰ voor het eerst sinds 1958 niet het WK haalde.

