Vlogger Sven uit Meppel steelt postpakketten met Xbox en parfum

„Ik ben de buurman, P. Jansen. Geeft u maar aan mij.” Op deze manier stal vlogger Sven van der Meulen uit Meppel van pakketbezorgers een Xbox, doos van Esprit en parfums. En dat legde hij vast in zijn vlog Vrije Vogels.



Van der Meulen (22) volgde de bezorgbusjes op zijn fiets. Liep de straat in naar de bezorger, stelde zich voor als de buurman en kreeg de pakketjes mee. Dank u wel. Hij scoorde in Meppel vijf pakketjes in vijf dagen.



Met een verborgen camera legde Van der Meulen zijn diefstallen vast en zette zijn vlog donderdagmiddag op zijn YouTubekanaal Vrije Vogels. ,,Ik wil aantonen hoe eenvoudig het is om een postpakket te stelen. Op straat hč, niet bij de buurman thuis of in de tuin. Ik heb drie keer een valse handtekening gezet.”



De Xbox had de jonge vlogger zelf besteld en naar een ander adres laten sturen. ,,Ik wilde aantonen dat het ook mogelijk is een duur pakket te stelen. Zo’n ding kost gauw 400 euro. Ik moest wel weten hoe laat het pakket bezorgd zou worden. Met track en trace lukt dat. Nou, ik kreeg het pakket zo mee.”



De pakketjes heeft Van der Meulen netjes afgeleverd bij de rechtmatige eigenaren. ,,Ik heb uitgelegd wat ik had gedaan.”

Werden ze boos?



,,Nee, ze waren eerder geschokt. Een reageerde met ‘Ja hallo, hoe kan dit nu weer.”



De jonge vlogger heeft een reactie gevraagd van Post.nl. ,,Ik heb drie pakketjes van deze bezorgdienst onderschept, een van DHL en DPD. Post.nl reageerde nogal laconiek. Het bedrijf hanteert regels en de bezorgers hebben zich daar niet aan gehouden.” Volgens Van der Meulen spelen andere factoren mee. ,,Bezorgers werken onder tijddruk en werken vaak over. Ze mogen ook maar met een beperkt aantal niet bezorgde pakketjes terugkeren. Daarop worden ze beoordeeld.”



De Meppeler haalde in april het nieuws met een vlog over dierenseks. Hij sprak met vier mannen af met een voorkeur voor seks met beesten en legde dat met een verborgen camera vast. Een was fractievoorzitter van een grote partij in de gemeenteraad geweest en die zond hem dierenporno toe om in de stemming te komen. Een ander had geen moeite met seks met een koe.



Van der Meulen deed aangifte van dierenmishandeling, maar de politie was niet gelukkig met zijn handelen. Hij draagt onderwerpen aan waarmee de politie al bezig is en fietst daarmee door lopende onderzoeken heen. De politie kan ook niet direct in actie komen. Met tv-makers als Peter R. de Vries en Alberto Stegeman, die ook met verborgen camera’s werken, zegt de politie al weken van tevoren afspraken te hebben gemaakt.



Sven van der Meulen: ,,Mijn vorige vlogs heb ik aan de politie voorgelegd. Maar ik kreeg letterlijk te horen ‘Je hoeft ons niet meer te bellen’. Dat heb ik met deze vlog ook niet meer gedaan. Maar het maakt me niet uit. Ik heb een jong publiek en ga gewoon door. Mijn volgende vlogs gaan over wapens en misstanden in de zorg.”

T S Op deze manier is het toch goed met wat hij doet, toont aan dat de post niet zijn werk goed doet en dat het nog beter kan bij de politie.

