Sociaal werkster neemt kind weg omdat moeder geen ijsje wil halen

Een Britse sociaal werkster heeft van de rechter felle kritiek gekregen. De vrouw nam een kind bij zijn moeder weg omdat deze geen ijsje aan de jongen wilde geven. De ambtenaar vond dat de moeder niet voldeed aan de emotionele noden van het kind.



Een strenge opvoeding is niet altijd een zegen. Zo verloor een Britse moeder haar achtjarige zoon nadat een sociaal werkster twee incidenten had gespot die volgens haar totaal niet door de beugel konden. Eerst wilde de moeder haar zoon geen ijsje geven en daarna liet ze het ook niet toe dat hij zijn eigen haar knipte. Genoeg redenen voor de ambtenaar om het kind van zijn natuurlijke ouders weg te halen.



In eerste instantie ging de rechter akkoord met het verslag van 40 pagina’s. Het kind mocht zijn moeder wel blijven zien zodat haar opvoedingvaardigheden konden worden geëvalueerd. Uiteindelijk ging de vrouw in beroep en met succes. Een tweede rechter verklaarde de hele zaak nietig en volgens hem was het ‘complete onzin’. “Er stonden geen concrete aanwijzingen in waarom het kind naar pleegzorg moest en de sociaal werkster kon ook niet antwoorden op de vraag waarom ze juist zo’n slechte moeder was”, aldus rechter Mostyn van de rechtbank in Londen. Uiteindelijk kreeg de mama gelijk en kon haar zoon onder toezicht van de sociale diensten weer naar huis.

Reacties

17-06-2018 11:49:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 34.145

OTindex: 65.026

Ik mag toch hopen dat deze sociaal werkster ontslagen wordt En ondertussen hadden ze het kind wel bij zijn moeder weggehaald???Ik mag toch hopen dat deze sociaal werkster ontslagen wordt

17-06-2018 11:56:11 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.491

OTindex: 688





Ik ben het met de rechter eens, dit is de grootste flauwekul, een gevalletje van doorgeschoten sociaal toezicht..



Maar!



Hoewel het niet vermeldt wordt is er natuurlijk voorheen wél iets aan de hand geweest, het gezin stond natuurlijk niet onder sociaal toezicht vanwege zweetvoeten.



Wellicht heeft de sociaal werkster zich te zeer laten leiden door voorafgaande incidenten waar we hier niets over lezen? @allone : Ja, zover mijn kennis reikt worden in dit soort gevallen de kinderen direct uit de huiselijke omgeving verwijdert, desnoods onder politiedwang!Ik ben het met de rechter eens, dit is de grootste flauwekul, een gevalletje van doorgeschoten sociaal toezicht..Maar!Hoewel het niet vermeldt wordt is er natuurlijk voorheen wél iets aan de hand geweest, het gezin stond natuurlijk niet onder sociaal toezicht vanwege zweetvoeten.Wellicht heeft de sociaal werkster zich te zeer laten leiden door voorafgaande incidenten waar we hier niets over lezen?

17-06-2018 12:03:59 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.033

OTindex: 1.333

Dit is een heel erg vreemd en onvolledig verhaal. Ten eerste vraag ik me af waarom die sociaal werkster überhaupt in beeld was. Ten tweede is het vreemd dat die een rapport van 40 kantjes weet te schrijven over enkel deze twee zaken (ijsje en haar). En ten derde is het onbegrijpelijk dat een eerste rechter in zo'n absurde zaak mee is gegaan zonder enige concrete aanwijzing of onderbouwing, terwijl er zo veel op het spel stond voor moeder en kind. Ten vierde is de zaak volledig nietig verklaard maar gaat het kind toch ONDER TOEZICHT mee naar huis.



Hier moet natuurlijk veel meer aan de hand zijn. En zo niet zou ik als moeder de ambtenaar én de eerste rechter keihard aanpakken, een claim indienen vanwege de onterechte uithuisplaatsing en het "toezicht" met een rotgang de deur uitschoppen.



17-06-2018 12:06:53 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.033

OTindex: 1.333

. @SamuiAxe : We zitten nu al twee artikelen achter elkaar ongeveer dezelfde lange reacties te typen. Maar door het gepriegel op mijn mobieltje ben je me steeds net voor Bert

17-06-2018 12:13:05 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.491

OTindex: 688

@Lennox :



Mijn poten zijn te groot om op een mobieltje te zitten te frotten, ik druk altijd minstens twee toetsen tegelijk in



Daarom doe ik alles op de pc, wel zo comfortabel.



.



Laatste edit 17-06-2018 12:18 Mijn poten zijn te groot om op een mobieltje te zitten te frotten, ik druk altijd minstens twee toetsen tegelijk inDaarom doe ik alles op de pc, wel zo comfortabel.

17-06-2018 12:56:25 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.583

OTindex: 142

T S Het is dubbelzijdig, jeugdzorg. Het is goed dat het er is. Anderzijds, als ouder word je er ook zenuwachtig van. Je twijfelt of je en goede ouder ben, maar jeugdzorg kan zomaar op de hoe komen met onzinnige regels.



Jeugdzorg is net als vrouwen, leuk dat ze er zijn, totdat ze beginnen met denken...

17-06-2018 12:58:37 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.583

OTindex: 142

T S @SamuiAxe : Wat dat betreft ben ik ook liever bezig met mijn laptop dan mijn telefoon, mijn telefoon beslist op den duur zelf met wat ik wil typen met zijn spellingscontrole....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: