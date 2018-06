Duitser bijna doodgeslagen omdat anderen hem aanzagen voor pedofiel

Mannen zijn in het Duitse Bremen een huis binnengedrongen en hebben de bewoner zo zwaar mishandeld dat hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De daders dachten dat de man een pedofiel was die ze eerder in een tv-programma hadden gezien.



In de uitzending, waarin journalisten lieten zien hoe ze via internet in contact kwamen met vermeende pedofielen, was een man te zien die door de voice-over werd beschreven als 'iemand die zich verdacht gedroeg', schrijft de Duitse krant Welt.



Na de uitzending over pedofilie achterhaalden de mannen het adres van de man die ze volgens hen op tv hadden gezien en drongen ze zijn huis binnen. Ze sloegen hem zo hard dat hij enige tijd in kritieke toestand verkeerde. Inmiddels zou het iets beter met hem gaan. Of de man die in elkaar werd geslagen ook inderdaad de man is die op tv te zien was, is onbekend.



Wat echter wel bekend is, is dat de politie zegt 'geen enkele reden te hebben te vermoeden dat de man iets met pedofilie te maken heeft'. "Daarnaast is geen enkele vorm of reden voor eigenrichting acceptabel. Het is de taak van politie en justitie om misdadigers te vervolgen."



Hoe veel daders er waren, is niet duidelijk. De politie hoopt dat getuigen dat kunnen vertellen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: