Wedstrijd om de mooiste tuin in je bestelwagen

Steeds minder mensen hebben een tuin om te onderhouden. Daar hebben ze in Japans iets op gevonden. Tijdens de jaarlijkse Kei Truck Garden Contest strijden ze om de mooiste tuin gebouwd in de laadruimte van een bestelwagen.Kei Trucks zijn kleine vrachtwagens met een open laadruimte die in Japan vaak gebruikt worden in de bouw of in de tuinindustrie. Als we nu eens van dat vervoersmiddel een tuin maken, dacht de Japanse Federatie van Tuinbewerkers, en we maken er een wedstrijd van. Zo kan iedereen een beetje groen ‘importeren’ in de stad.